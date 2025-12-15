Destaca S. Brenes en Costa Rica

Bajo una intensa lluvia que se mantuvo durante la mayor parte del recorrido, se disputó la segunda etapa de la 59ª edición de La Vuelta a Costa Rica, jornada en la que el equipo Canel´s-Java tuvo una destacada actuación al colocarse en los puestos de vanguardia y quedarse a escasos metros de alcanzar la victoria.

La etapa inició en Alajuela bajo cielo cubierto y con temperatura ideal para el ciclismo; sin embargo, las condiciones climáticas cambiaron drásticamente conforme avanzó el día. Con 161.6 kilómetros de recorrido, 2,100 metros de desnivel acumulado y la exigente subida al Alto de Doña Mayela, el trazado puso a prueba a los escaladores, dejando de ser un simple trámite para los velocistas.

El desgaste y la constante tensión marcaron el desarrollo de la jornada, que concluyó con un sprint final en Guápiles. En el cierre, un reducido grupo de tres corredores se disputó la victoria, entre ellos Sebastián Brenes, integrante de Canel´s-Java, quien desde kilómetros atrás había tomado la iniciativa con ataques estratégicos en busca del triunfo.

Considerado uno de los favoritos para adjudicarse la victoria en esta segunda jornada, Brenes contó con el respaldo de sus compañeros, trabajando en fugas largas y movimientos tácticos que lo mantuvieron en la pelea hasta el final, cruzando la meta en la segunda posición, con el mismo tiempo que el ganador.

En cuanto a los resultados del equipo en la etapa 2, Sebastián Brenes fue el mejor colocado, seguido por Alex Gil (27), Heiner Parra (28), Efrén Santos (32), Owen Wright (54), Ignacio Prado (55) y Cormac McGeough (70).

Dentro de la clasificación general, Efrén Santos se ubica en la quinta posición, a 44 segundos del líder. Más atrás aparecen Heiner Parra (24), Alexander Gil (26), Sebastián Brenes (28), Ignacio Prado (45), Owen Wright (53) y Cormac McGeough (75). En la clasificación por equipos, Canel´s-Java marcha en el segundo lugar, empatado con tres escuadras más, mientras que en la montaña, Santos se coloca octavo, con dos unidades.