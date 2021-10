Destacada actuación de San Luis en gimnasia

Excelente resultado obtuvo el gimnasta de San Luis Potosí, José María Cortés Martínez, quien representó al estado en el pasado Campeonato Nacional celebrado del 6 al 10 del presente en Guadalajara, Jalisco y que tuvo como sede el Complejo Nissan de la Perla Tapatía.

José María de 15 años, tiene alrededor de 4 años practicando este deporte y actualmente entrena en la academia Kim-INPODE de San Luis, con el profesor Cesar Salazar.

Para clasificarse a este nacional, tuvo que participar y ganar su lugar, en diversas competencias, primeramente, en el campeonato estatal, después en la etapa regional y posteriormente en el evento seccional.

En este evento nacional José María obtuvo un total de 5 medallas, 1 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, que fueron las siguientes: primer lugar en caballo sin arzones, segundo lugar en barras paralelas y barra fija, tercer lugar en piso y en All Around.

A este evento también estuvieron presentes otros gimnastas potosinos como Omar Alejandro Ávila Gómez, que logró primer lugar en piso y barra paralela, tercer lugar en caballo sin arzones y anillos, barra fija, y quedo segundo en el All Around.

También estuvo David Zavala que fue primer lugar en barra paralela, segundo en anillos, tercero en piso y segundo en All Around; Santiago Morado, fue primero en salto, tercero en anillos y quinto en el All Around y Alexis Rivas, segundo en anillos y sexto en el All Around y Mauricio Medina fue octavo lugar en el All Around.