Destacan potosinos en Copa de Ciclismo

Los ciclistas potosinos Valeria Cruz y Gerardo Prado pusieron en alto el nombre de San Luis Potosí tras conseguir destacadas actuaciones al ubicarse dentro del top 10 general en la Copa de Ciclismo Coahuila 2026, evento que reunió a destacados exponentes del ciclismo nacional.

En la rama femenil, Valeria Cruz tuvo una sobresaliente participación al finalizar en el cuarto lugar general de la categoría Femenil Elite, resultado que además marcó un positivo inicio de etapa con su nuevo equipo Bravetta. Por su parte, en la rama varonil, Gerardo Prado se adjudicó el sexto lugar general en la categoría Varonil Elite, defendiendo los colores del equipo Tenis Star.

La segunda edición de la Copa de Ciclismo Coahuila se desarrolló a lo largo de tres días de intensa competencia, poniendo a prueba la resistencia y estrategia de los participantes. El primer día se llevó a cabo una contrarreloj individual de dos kilómetros; el segundo día correspondió a un prólogo de 80 kilómetros, mientras que el cierre del evento consistió en un circuito de 45 kilómetros.

Con estos resultados, los ciclistas potosinos refrendaron su nivel competitivo y continúan sumando experiencia y resultados importantes dentro del calendario nacional, fortaleciendo el ciclismo de San Luis Potosí rumbo a futuros compromisos deportivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí