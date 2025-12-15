Destacan púgiles potosinos en torneo de Aguascalientes

El Team Koasicha y la Academia Municipal de Boxeo del Deportivo Plan de Ayutla tuvieron una destacada participación en el Torneo Regional Navideño, celebrado el sábado 13 de diciembre en la ciudad de Aguascalientes, donde disputaron un total de siete combates, con saldo positivo y valiosa experiencia competitiva.

En la categoría de 27 kilogramos, Ángel Hernández, de Aguascalientes, se impuso por decisión unánime a Erick "Microbio" Loranca, representante de San Luis Potosí.

Dentro de los 53 kilogramos, se registraron dos enfrentamientos. En el primero, Alexander Delgado, de Aguascalientes, venció por decisión dividida a Luis Julián Silos, de San Luis Potosí. Posteriormente, Jorge "Muerto" Vargas, también de San Luis Potosí, logró la victoria por decisión dividida ante Claudio Juárez, de Aguascalientes.

En la división de 63 kilogramos, Gabriel Isaac "Gabo" Torres, de San Luis Potosí, y Iker García, de Aguascalientes, protagonizaron un combate intenso que concluyó en empate, tras la determinación de los jueces.

Para los 48 kilogramos, Zury López, de Aguascalientes, superó por decisión dividida a Isabela Estefanía "Fany", de San Luis Potosí, en un duelo de alto nivel.

En los 57 kilogramos, Marco Antonio Gil, de San Luis Potosí, se impuso por decisión unánime a Alejandro Flores, de Aguascalientes, mostrando dominio durante el combate. Finalmente, en la categoría de 69 kilogramos, David Israel "Máximo" Rojas, de San Luis Potosí, cerró la participación del equipo al vencer por decisión unánime a Bryan Carranza, de Aguascalientes.