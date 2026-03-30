Destacan Tobón y Heredia en la qualy

Los jóvenes colombianos Miguel Tobón y Samuel Heredia, ambos de 19 años, dieron un paso firme rumbo al cuadro principal del San Luis Tennis Open presentado por Banorte, tras superar con autoridad la primera jornada de la fase de calificación.

El certamen, que se disputa del 29 de marzo al 5 de abril en el Club Deportivo Potosino, dejó a los sudamericanos como los únicos representantes latinoamericanos con opciones de avanzar al main draw.

Tobón se impuso con parciales de 6-2 y 6-3 al ecuatoriano Patricio Alvarado, mientras que Heredia hizo lo propio al vencer 6-4 y 6-1 al estadounidense Preston Brown. Ambos encuentros se resolvieron en menos de una hora y diez minutos, reflejando el dominio de los colombianos en la cancha.

Para este lunes, en la jornada definitiva de la qualy, Tobón y Heredia buscarán sellar su clasificación ante rivales de alto nivel. En el caso de Tobón, enfrentará al estadounidense Karl Poling, mientras que el panorama también incluye a jugadores como los españoles Iván Marrero Curbelo y Mario González Fernández, así como los estadounidenses Alafia Ayeni y Theodore Winegar.

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En contraste, la participación mexicana en la fase previa llegó a su fin, luego de que los seis tenistas nacionales fueran eliminados. Destacaron las derrotas de Luis Antonio Ávila ante el italiano Matteo Covato (6-3, 6-4) y de Alan Sau Franco frente al belga Tibo Colson en tres sets.