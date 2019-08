Destacó Gydman en Copa Fantastics

Una destacada actuación fue la que tuvieron las representantes del Centro Gydman de gimnasia, en su participación dentro de la Copa Funtastics 2019, que tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato.

En este evento tomaron parte equipos de diferentes ciudades como Querétaro, Cuernavaca, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, entre otras.

El Centro Gydman fue uno de los representantes de la ciudad de San Luis Potosí con la presencia de 4 alumnas del nivel 6, que obtuvieron muy buenos resultados y que fueron, en la categoría "B" Martha Flores Morón, con un primer lugar en Salto, quinto en barras, y 6 en el All Around.

Por su parte, Patricia Rubio González, logró un tercero en salto y fue décima tercer lugar en el All Around; en la categoría "C", Montserrat Aranda Contreras se ranqueo en el número 15 All Around y Karol Ruiz Calvo se llevó el cuarto lugar en salto y décima tercera en el All Around.

Tanto su entrenadora Yania Esparza y los padres de familia apoyaron en todo momento a las niñas, y teniendo la firme convicción de seguir trabajando más duro, para obtener mejores resultados en la siguiente competencia.