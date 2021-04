Detienen al hijo de Lance Armstrong por supuesta agresión sexual

Luke Armstrong, hijo del polémico exciclista del Lance Armstrong, fue arrestado después de que las autoridades dijeron que agredió sexualmente a una menor en junio de 2018.

Una declaración jurada del Departamento de Policía de Austin afirma que el hombre, de 21 años de edad, abuso a una joven de 16 años después de una fiesta en el sur de Austin hace tres años. Tenía 18 en ese momento, informó Nexstar Media.

El abogado de Armstrong, Randy Leavitt, negó las acusaciones, afirmó que los dos estaban en una relación consensuada que duró meses y dijo que su familia está apoyando a su hijo y está reuniendo pruebas para presentar al fiscal de distrito que disputan las afirmaciones de la víctima.

"Lo que ocurrió hace tres años en la secundaria no fue un crimen y no fue una agresión sexual. Fue una relación consensuada y, en última instancia, ambos tomaron caminos separados. Estos cargos no deberían haberse presentado y ciertamente no tres años después", comentó Leavitt.

De acuerdo con los mismos reportes, la víctima declaró a la policía en noviembre de 2020 que le pidió a Armstrong que la recogiera de una fiesta después de haber estado bebiendo alcohol. La víctima dice que no recordaba el viaje en la camioneta de Armstrong, pero que sí haberse despertado en un sofá en una casa donde vivía Luke y haber sido agredida sexualmente.

En una llamada telefónica de diciembre de 2020 entre la víctima y el acusado, la declaración jurada indicó que Armstrong admitió haber tenido relaciones sexuales con la víctima en la casa de su padre.

Las autoridades entrevistaron a varias personas que estaban conectadas con la víctima y habían tenido conversaciones previas sobre el incidente. La mayoría le dijo a la policía que la víctima indicó que fue agredida sexualmente. Sin embargo, un amigo le dijo a la policía que el sexo fue consensuado, dice la declaración jurada.

Lance Armstrong, padre del acusado, pasó de la fama a la infama por un escándalo de dopaje durante su dominio en el ciclismo.