Diablos prolongan fiesta en el 'Infierno'

Un rally de cuatro carreras de los Diablos del México cuando sólo faltaba un out para que quedaran eliminados, permitió a la novena escarlata forzara un séptimo juego, al vencer 5-4 a los Tigres.

Los Diablos fueron inoperantes en su bateo hasta la novena entrada. Pero cuando sólo estaban a un out de caer ante su añejo rival, encontraron la forma de poner a corredores en las almohadillas. Primero, Jesús Fabela conectó un doblete productor de dos carreras, que ponía a solo una rayita de distancia a los Pingos. Y, enseguida, Carlos Figueroa conectó otro hit al jardín central que impulsó la carrera del empate.

Sin embargo, un mal lanzamiento provocó que la carrera de la victoria llegara por la vía del error para forzar el séptimo juego, también en el estadio Alfredo Harp Helú.

El ganador se enfrentará a Leones de Yucatán, que será su rival por un boleto a la Serie del Rey.

Los de bengala marcaron el rumbo del juego desde el inicio del encuentro, luego de que aprovecharan el descontrol del abridor del México, el diestro Octavio Acosta, quien desde su primer lanzamiento no pudo encontrar la zona de strike.

El último encuentro será esta noche a las 19:00 horas en la casa de los escarlatas.