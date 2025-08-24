Diablos Rojos del México siguen invictos en los Playoffs de la LMB
El manager Lorenzo Bundy guía a los Diablos Rojos del México hacia otra victoria en la Postemporada, esta vez sobre Pericos de Puebla.
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- Los Diablos Rojos del México vencieron 13-6 a Pericos de Puebla en el tercer juego de la Serie de Zona Sur, celebrado en el parque Hermanos Serdán.
El encuentro que originalmente comenzó la tarde del sábado tuvo que concluirse este domingo debido a la fuerte lluvia que azotó la capital poblana. El encuentro se pospuso con pizarra de 7-4 y en su reanudación la novena emplumada se acercó a una carrera, poniendo en peligro el invicto en Postemporada que mantienen los capitalinos.
Cuando Puebla estaba acercándose peligrosamente en el marcador, un rally de cinco carreras en la octava alta hizo imposible el despertar de los Pericos, quienes ahora están a una derrota de la eliminación en el centenario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).
Los Diablos Rojos del México, comandados por Lorenzo Bundy, suman ya siete victorias consecutivas en los Playoffs, en donde siguen sin conocer la derrota. Con las ocho victorias consecutivas que los escarlatas consiguieron en 2024 cuando ganaron la Serie del Rey, la racha de los Pingos llegó a 15 triunfos de Postemporada de manera consecutiva.
Diablos y Pericos chocarán este lunes en el parque Hermanos Serdán en donde la novena emplumada buscará evitar la barrida en casa.
