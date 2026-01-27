Diana Flores lidera el Flag Football Game con estrellas antes del Super Bowl LX

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- México tendrá representación de gala en el Flag Football Game del Super Bowl LX de la NFL, al confirmarse la participación de Diana Flores, referente mundial de la disciplina y capitana de la Selección Mexicana, dentro de los equipos participantes.

La jugadora, quien junto al equipo mexicano buscará la gloria en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, edición en la que su deporte debutará en la máxima justa deportiva, se presentará un día antes del gran juego en el evento que reúne a famosos del internet, la música y la televisión.

"Este Flag Football Game se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los aficionados en la semana del Super Bowl. Este evento une al deporte, el entretenimiento y la cultura de una manera auténtica", mencionó Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social, influencers y contenido de la NFL.

Flores estará al lado de J Balvin, Ashlea Klam, figura de la selección estadounidense, e históricos jugadores como los quarterbacks Cam Newton y Michael Vick, quienes aportarán su experiencia en el emparrillado y serán fundamentales en las ofensivas de ambos equipos.

El Flag Football Game se realizará en el Moscone Center de San Francisco, California, el próximo 7 de febrero, un día antes del Super Bowl LX de la NFL, que tendrá como sede el Levi's Stadium de Santa Clara.