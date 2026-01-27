logo pulso
Israel Reyes será baja del América por lesión muscular

El club informó que el defensor sufrió una lesión en el oblicuo y serrato durante su convocatoria con la Selección Mexicana

Por El Universal

Enero 27, 2026 12:15 p.m.
A
Israel Reyes será baja del América por lesión muscular

Las malas noticias continúan en el América. Este martes, las Águilas dieron a conocer la lesión de Israel Reyes, luego de su convocatoria con la Selección Mexicana.

El cuadro de Coapa confirmó mediante un comunicado la baja del defensor azulcrema, quien estará fuera de actividad por las próximas semanas.

"El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", se puede leer en la publicación de redes sociales.

Reyes salió de cambio en la primera mitad durante el encuentro frente a la Selección de Bolivia, por una molestia muscular; en su lugar ingresó su compañero Ramón Juárez.

Las Águilas regresan a la actividad el próximo sábado frente a los Rayos de Necaxa, en el estadio Ciudad de los Deportes, en un compromiso que cambió de horario a las 16:00 horas.

SLP

El Universal

