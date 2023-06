Diego Cocca no es el técnico que menos tiempo duró en el Tri

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana vive momentos de cambio. Juan Carlos Rodríguez, nuevo Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ya soltó su primera 'bomba' y despidió a Diego Cocca como director técnico del Tri tras perder con Estados Unidos y finalizar en tercer lugar de la Nations League.

Hace 129 días, el 10 de febrero de este año, quien fuera bicampeón de Liga MX con el Atlas fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección Mexicana después del fracaso de Gerardo Martino en la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Acompañado de Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, Cocca era la cara de una "nueva era" en el Tri.

Debutó con triunfo sobre Surinam, y a partir de ese momento todo cambió. En el Estadio Azteca empató con Jamaica y tanto él como varios jugadores recibieron los abucheos del Coloso de Santa Úrsula. Dirigió cinco partidos más, incluidos un empate y la reciente humillación de Estados Unidos en Nations League, y la Federación decidió poner punto final a su breve ciclo en Selección. Sin embargo, no es el técnico que menos tiempo duró en el puesto.

En toda la historia, 32 directores técnicos de la Selección Mexicana no superan los 15 partidos al frente del Tri. De todos ellos, ocho fueron en los últimos 20 años.

Los directores técnicos con menos partidos en Selección mexicana

Aunque suene difícil de creer, los siete partidos de Diego Cocca no es la peor marca de un entrenador al frente del Tri. A continuación, la lista de técnicos que tuvieron un breve paso por el conjunto nacional en los últimos 20 años.

- Víctor Manuel Vucetich: el 'Rey Midas' estuvo al frente del Tri únicamente dos partidos.

- Efraín Flores: el exentrenador de equipos como Atlas, León y Chivas, entre otros, tomó las riendas de la Selección de manera interina en 2010 pero duró tres partidos.

- Jesús Ramírez: tras la salida de Hugo Sánchez como entrenador del Tri, Ramírez vivió un interinato de cinco partidos como director técnico de la Selección.

- Luis Pompilio Páez: en el ciclo de Juan Carlos Osorio, el entrenador colombiano estuvo siete partidos como estratega suplente del Tri.