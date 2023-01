Diego Lainez ya está en Monterrey para fichar con los Tigres

A-AA+

El refuerzo estelar de los Tigres para el Clausura 2023 ha llegado a Monterrey.

La mañana de este domingo, Diego Lainez llegó a la ciudad que será su nueva casa y aprovechó para agradecer el interés del equipo, lo que podría interpretarse como una indirecta hacia el América, club en el que se formó, pero con el que no pudo llegar a un acuerdo para volver.

"El proyecto de Tigres es muy interesante, siempre han mostrado interés", aseguró el atacante tabasqueño, quien ya portaba una chamarra de los felinos regiomontanos. "De parte de Mauricio (Culebro, presidente del club)... Lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Siempre han estado ahí, hubo interés prácticamente desde que me fui a Europa".

Lainez vuelve a México después de cuatro años en Europa, donde no pudo consolidarse.

El Real Betis le compró sus derechos federativos al América, pero conforme pasó el tiempo recibió menos oportunidades.

Para la temporada 2022-23, fue cedido al Sporting Braga de Portugal, donde apenas jugó seis partidos.

"Es una oportunidad, un reto muy bonito e importante para mí, y lo voy a afrontar de la mejor manera, como siempre lo he hecho en mi carrera", afirmó Diego, en torno a su regreso a México.

¿Cuál será el sueldo de Diego Lainez?

Aunque no existe una información oficial, hace unas semanas trascendió que habría pedido dos millones de dólares anuales al América, cantidad que pareció excesiva a la directiva de las Águilas, por lo que la negociación no fructificó.

Todo parece indicar que los Tigres si se los pagarían.