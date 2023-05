Diego Ortiz y Xavi Razo con buenos cronos en prácticas

Ana Paula Vázquez

meta@pulsoslp.com.mx

El Dorado Speedway de Chihuahua fue testigo del inicio de la 3ra. fecha de la temporada de NASCAR México Series y Trucks México Series, donde los pilotos de la escudería Prime Sports conquistaron de buena manera las dos sesiones de las prácticas oficiales.

Xavi Razo, con el auto #7 PET envases De Occidente- Armstrong Armored- Intercash-Caja Libertad- 3 Mixtecas- DIBAGSA- Grupo Empresarial De Transportes Salazar-FLEX seguridad Privada- intelimotor- BATALION seguridad Privada- ORPACK- ID consultores-M&A, dio un total de 42 vueltas al óvalo de un kilómetro de extensión, rodando con una buena puesta a punto que le promete frutos al piloto originario de CDMX, repitiendo en la segunda posición dentro de su grupo en ambas prácticas.

Xavi Razo comentó: “Estamos muy enfocados para realizar un gran trabajo, después de las prácticas me sentí muy bien, el auto está muy sólido y creo que vamos a dar una gran carrera el día de mañana. Esta pista es muy completa y físicamente es muy desgastante, tiene mucho peralte y eso es muy pesado para el cuello y hombros. Creo que tenemos la ventaja de estar corriendo de noche, no tenemos el sol a plomo y eso ayudará mucho. Me sentí rápido y el auto es muy confiable para la carrera”.

Aunque no pudo estar presente en la primera práctica, el representante de la categoría semillero de NASCAR México, Diego Ortiz dejó el mejor registro de la 2da. sesión de prácticas Trucks México, sumando 48 vueltas a bordo de la camioneta #19 SOLID-Armstrong Armored- red´scomm - FLEX premium Seguridad Privada-Block Media Systems- ID consultores- CAS Seguridad Privada- Cervezas Modelo En La Mixteca-Intercash-SR Cauto matización- Grupo Empresarial De Transportes Salazar- M&A.