Directiva de Chivas explota con sus jugadores

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La directiva del Guadalajara está que echa lumbre tras enterarse que algunos de sus jugadores asistieron al palenque de las Fiestas de Octubre para presenciar el concierto del cantante de regional mexicano Christian Nodal.

La molestia radica principalmente en que, hace algunos días, se les había recordado que el Apertura 2022 está por entrar a su etapa crucial, por lo que habría que mantenerse serenos y concentrados en el partido de reclasificación del domingo en Puebla.

Sin embargo, jugadores como Santiago Ormeño, Alan Mozo y Antonio Briseño asistieron al palenque y, aunque no hay evidencia de que hayan consumido bebidas alcohólicas, el simple hecho de asistir y desvelarse no es correcto.

Ya se ha llamado la atención a los involucrados, y al grupo en general, pero es un hecho que habrá sanciones. Por el momento, son económicas, porque no se quiere perjudicar al equipo en este momento tan importante.