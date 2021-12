Disciplinaria desecha apelación de Pumas por expulsión de Dinenno

Después de quedar eliminados por el Atlas en las semifinales del Apertura 2021 de la Liga MX, la directiva de los Pumas analizó la jugada en la que expulsaron a Juan Ignacio Dinenno y decidió apelar la sanción a la que sometería el delantero argentino.

La Comisión Disciplinaria informó que recibió la solicitud por parte del club universitario para investigar las acciones y decisión del silbante Jorge Pérez Durán cuando decidió mostrarle la tarjeta roja a Dinenno.

El argentino fue expulsado después de tratar de rematar el balón con una chilena; sin embargo, golpeó la cara de Jesús Ángulo, quien primero logró cabecear el esférico. El zaguero cayó noqueado al césped lo que prendió las alarmas dentro y fuera del terreno de juego.

Posteriormente la Comisión Disciplinaria desestimó la apelación, por lo que dejaron en claro que la acción y el impacto en el rostro del futbolista del Atlas es merecedora de la tarjeta roja, "Cabe mencionar que la petición del Club Universidad Nacional no procedió, por lo que el futbolista tendrá que cumplir su juego de suspensión", señalaron en un comunicado.

"Es una injusticia" dice el delantero

El delantero de los Pumas, Juan Ignacio Dinenno, se dijo decepcionado de la resolución de la Comisión Disciplinaria, quién ratificó su castigo -un partido- después de la eliminación del equipo universitario ante Atlas.

Por medio de sus redes sociales, Dinenno manifestó que "quiero hacer público mi descontento y decepción con la decisión tomada en torno a mi expulsión (...). Me parece increíble que se le dé la razón a una persona, que en jugadas similares, con diferencia de cinco minutos, no tuvo el mismo criterio".

El argentino fue expulsado por darle una patada en un intento de chilena a un jugador de Atlas, pero también fue protagonista de un posible penalti a favor de su equipo, por un codazo que recibió y que le rompió la nariz.

Dijo que no quiere ahondar más en el caso por temor a represalias... "Quisiera decir muchas cosas más, pero lamentablemente el perjudicado sería yo y a la gran institución de la que soy parte".