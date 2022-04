Djokovic: "Aún busco mi forma, mi juego; no es todavía como debería ser"

A-AA+

Belgrado, 21 abr (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, declaró este jueves, tras clasificarse para las semifinales del torneo de Belgrado, que sus dos victorias son de gran importancia para su forma, si bien admitió que aún busca recuperar su nivel tras varios meses casi sin jugar.



Djokovic superó con remontada en cuartos a Miomir Kecmanovic (38) tras ganar el miércoles a su también compatriota Laslo Djere (50), también tres mangas tras ceder la primera.



"Las dos victorias son de gran importancia para mis sensaciones generales sobre la cancha, tanto en el sentido de juego como en el físico. No ha podido ser mejor: jugar ayer tres horas y media y hoy casi dos y media con muchachos en buena forma", declaró Djokovic en rueda de prensa.



"No obstante, aún busco mi forma, mi juego; no es todavía como debería ser. Pero sí, mejoro cada día, y eso es lo que importa", dijo el tenista.



Admitió que en ambos duelos estuvo "al borde de la derrota" y que sus rivales fueron mejores que él: "dictaron el ritmo y dominaron en la cancha en la mayor parte de los duelos", dijo.



Eso sí, reconoció que lo que le sirvió fue la experiencia adquirida en situaciones similares a lo largo de su carrera, así como la confianza en sí mismo.



Djokovic va recuperando la forma en el torneo ATP 250 en Belgrado tras haber jugado anteriormente sólo cuatro partidos este año porque en varias competiciones fue vetado por su negativa a vacunarse contra la covid-19.



Jugará la semifinal el sábado contra el ruso Karen Khachanov (26), quien ganó este jueves al brasileño Thiago Monteiro por 7-5 y 6-4.



Djokovic, de 34 años, indicó que todavía se siente motivado e inspirado en la cancha y "contento de cómo va la carrera".



Aseguró que disciplina, estrategia, organización y planificación son cruciales para adaptar su cuerpo al juego de los tenistas más jóvenes.



"La disciplina siempre debe estar presente, uno debe ser entregado y trabajar con devoción", subrayó Djokovic.