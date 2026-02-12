logo pulso
Djokovic se baja del ATP de Doha

Por EFE

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Djokovic se baja del ATP de Doha

El serbio Novak Djokovic ha decidido no disputar el torneo de Doha, en el que inicialmente estaba inscrito junto al español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, debido a una "fuerte fatiga", anunció este miércoles el evento de categoría 500.

"Novak Djokovic se retira de Doha por una fuerte fatiga", indica en la cuenta oficial de la red social Instagram la competición catarí que el balcánico ganó en 2016 y 2017. "Catar te echará de menos. Te deseamos una rápida recuperación", añade.

El serbio de 38 años, finalista hace unas semanas del Abierto de Australia, batido por Alcaraz, no volverá a un torneo hasta el Masters 1000 de Indian Wells, donde ha sido campeón en cinco ocasiones, el que más veces en la historia del circuito ATP junto al suizo Roger Federer.

Alcaraz y Sinner, números uno y dos del mundo respectivamente, figuran como cabezas de cartel del torneo de Doha que arranca el próximo lunes. Será el regreso a las pistas de ambos después de disputar el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne, que conquistó el español. El italiano, vencedor en 2023 y 2024, cayó en semifinales, precisamente frente a Djokovic. 

