Doble podio para Canel´s Racing

La segunda ronda de la temporada de la NASCAR México Series dejó un resultado histórico para el equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, que rompió una larga sequía en el Súper Óvalo Chiapas al colocar a sus dos pilotos en el podio tras una intensa competencia.

El triunfo fue para Rubén García Jr., quien protagonizó una carrera sólida desde el inicio al volante del auto #88. Partiendo desde la segunda posición, rápidamente presionó al líder hasta superarlo en las primeras vueltas, tomando el control de la competencia.

Por su parte, Max Gutiérrez, en el auto #23, optó por una estrategia distinta, manteniéndose competitivo en el pelotón medio y librando constantes duelos en pista. Su enfoque estuvo centrado en administrar el ritmo de carrera y aprovechar el momento clave tras la parada en pits.

Con el paso de las vueltas, ambos pilotos se mantuvieron dentro del grupo puntero, llegando prácticamente juntos al cambio de neumáticos. A partir de ese momento, la carrera tomó un giro estratégico, con ambos contendiendo por los primeros puestos sin salir del top cinco.

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En la recta final, tras una bandera amarilla, García Jr. tomó nuevamente la delantera, resistiendo la presión de sus perseguidores. Mientras tanto, Gutiérrez se mantuvo paciente en la cuarta posición, esperando el momento indicado para atacar.

Finalmente, Rubén García Jr. cruzó la meta en la primera posición, asegurando la victoria, mientras que Max Gutiérrez completó una destacada actuación al finalizar en el tercer lugar. Con ello, el equipo consiguió un doble podio, rompiendo una racha de varios años sin lograrlo en el trazado chiapaneco.

Además, con este triunfo, García Jr. alcanzó su victoria número 29 en la categoría, convirtiéndose en el máximo ganador en la historia de este tipo de competencias dentro de NASCAR México, superando la marca que compartía previamente.

El resultado representa un impulso importante para la escudería dirigida por Ramiro Fidalgo, que ahora se posiciona como una de las más competitivas en el arranque de la temporada 2026.