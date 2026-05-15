Doble victoria para la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí vivió una destacada jornada dentro de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, luego de conseguir importantes victorias en voleibol varonil y beisbol, reafirmando el gran nivel competitivo de sus representativos deportivos.

En la duela, el conjunto universitario de voleibol protagonizó un intenso encuentro frente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, logrando una valiosa victoria en cinco sets tras una remontada llena de carácter y determinación.

La escuadra potosina arrancó el compromiso con autoridad, imponiéndose en el primer parcial por marcador de 25-12 gracias a una sólida actuación ofensiva y un orden defensivo que marcó diferencia desde el inicio.

Sin embargo, la UAZ reaccionó en los siguientes dos sets y logró darle la vuelta momentáneamente al encuentro con parciales de 25-21 y 25-17, complicando el panorama para la UASLP. Cuando parecía que el equipo zacatecano tomaba el control del partido, el representativo potosino respondió con determinación para quedarse con el cuarto set por 25-17 y posteriormente cerrar el duelo en el set definitivo por 15-10, sellando así la victoria por tres sets a dos.

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Por otra parte, el equipo de beisbol de la UASLP tuvo una actuación contundente al derrotar por nocaut de 10 carreras a 0 a la Universidad Nacional Autónoma de México.

La novena potosina dominó el encuentro de principio a fin gracias a una combinación efectiva entre pitcheo y ofensiva. El triunfo desde la lomita fue para Juan Francisco Torres Herrera, quien tuvo una sólida presentación, mientras que Diego Mora cargó con la derrota para el conjunto capitalino.

A la ofensiva destacaron Derek Loera, Rafael Palacios y Valentín Torres, quienes finalizaron el encuentro con marca de dos imparables en cuatro turnos cada uno, encabezando el ataque de la escuadra universitaria.

Por parte de la UNAM, los bateadores más destacados fueron Rubén García, con registro de 4-1, y Roberto Vázquez, quien terminó de 4-2, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la contundente victoria potosina.