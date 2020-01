Dodgers sobre los Astros: 'No merecen llamarse campeones'

Los Dodgers de Los Ángeles prefieren ganarse un trofeo de la Serie Mundial por sus propios medios que aceptar sobras de los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston, los equipos con que perdieron en 2017 y 2018.

Pese a que su afán es concentrarse en la próxima temporada, varios Dodgers expresaron por primera vez en público su fastidio hacia los Astros por robar señales durante la campaña de 2017, cuando Houston les ganó en siete juegos en la Serie Mundial.

"Hicieron trampa y se salieron con la suya", dijo el utility puertorriqueño Kiké Hernández el sábado durante el FanFest anual en las afueras del Dodger Stadium. "No creo que duela más ahora que hace tres años cuando perdimos la Serie Mundial".

Hernández dijo que los Dodgers tenían sus "dudas" sobre los Astros en 2017.

"Todo el mundo nos advertía. Mucha gente nos decía que estuviéramos alerta con ellos", señaló Hernández. "Creíamos que sólo eran rumores, pero supongo que no era así".

Hace dos semanas, Grandes Ligas divulgó los resultados de su investigación y determinó que los Astros utilizaron la señal de video captada por una cámara emplazada detrás del jardín central, para espiar y decodificar las señas enviadas por el cátcher rival. Los peloteros de Houston daban un determinado número de golpes sobre un cesto de basura para indicar al compañero que estaba al bate qué lanzamiento le harían, confirmando una denuncia inicial hecho por el pitcher Mike Fiers a The Athletic.

MLB suspendió al gerente general de los Astros Jeff Luhnow y al manager AJ Hinch por toda la temporada, y ambos fueron despedidos posteriormente por el dueño Jim Crane. El equipo recibió una multa de 5 millones de dólares.

Los Medias Rojas también son investigados por posiblemente robar señales en la primera temporada de Alex Cora como piloto en 2018, año en el que Boston venció a los Dodgers. Cora también fue despedido a raíz del escándalo.

Indignados fanáticos de los Dodgers han comprado boletos del partido inaugural de los Angelinos contra Houston, una oportunidad que se les presenta para abuchear a los Astros, dado que no tienen previsto enfrentar a los Dodgers esta campaña.

El manager de los Dodgers Dave Roberts les entiende: "La frustración es enorme", dijo.

A posteriori, Roberts señaló que los pitchers Clayton Kershaw, Kenley Jansen y Yu Darvish recibieron "críticas injustas" por su desempeño ante los Astros en la Serie Mundial.

"Es realmente frustrante si consideras lo que pudo haber sido", dijo Roberts.

Roberts es amigo de Hinch, con quien no ha hablado tras estallar el escándalo.

"No creo que eso afectará nuestra relación en lo personal", indicó.

El Consejo Municipal de Los Ángeles votó simbólicamente esta semana para pedirle a MLB despojarle los títulos a los Astros y Medias Rojas y conferir esos trofeos a los Dodgers.

El tercera base Justin Turner reaccionó con frialdad ante la propuesta.

"No queremos el trofeo, no queremos un banderín de mentira colgando en nuestro estadio", dijo. "No lo ganamos".

Al mismo tiempo, Turner cuestionó que los Astros pueden considerarse como campeones.

"Cuesta sentir que ellos se lo ganaron limpiamente", dijo. "No estoy un ciento por ciento seguro que deban ser llamados campeones por el resto de sus vidas".