Serie Mundial: Horario y canales para el juego 4 entre Dodgers vs Yankees

Los Ángeles Dodgers están a un triunfo de coronarse en la Serie Mundial y esta noche podría consumarse el anhelado sueño.

Luego de vencer (4-2) a los Yankees en el tercer juego disputado en New York, los angelinos se pusieron a una victoria de alcanzar el trofeo del comisionado, su primero desde 2020.

Hace cuatro años, los californianos consiguieron su séptimo anillo en la temporada corta por la pandemia de Covid-19 y ahora están muy cerca de lograr su octavo título de Grandes Ligas. Caso contrario a los Yankees, que no conquistan nada desde 2009.

La novena neoyorquina buscará alargar la serie a un quinto episodio, que se disputaría mañana, pero la realidad es que el panorama luce poco alentador.

El dominicano Luis Gil será el encargado de las responsabilidades en el montículo con los Yankees, mientras que con los Dodgers el manager Dave Roberts echará mano de su bullpen; aun se desconoce quién será el abridor.

Freddie Freeman quiere seguir haciendo historia y buscará conectar su sexto cuadrangular en su sexto partido en fila de una Serie Mundial; en 2021 hiló dos con los Atlanta Braves.

----¿Cuándo y dónde ver el Dodgers vs Yankees?

Hoy podría concluir la Serie Mundial 2024, con un triunfo de Los Ángeles Dodgers; sin embargo, los "Bombarderos del Bronx" buscarán poner resistencia en casa.

Fecha: Martes 29 de octubre.

Horario: 18:08.

Transmisión: ESPN, Fox Sports e Imagen Televisión.