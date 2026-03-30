Domina San Luis selectivo ciclista

La delegación de San Luis Potosí continúa destacando en el Selectivo de Ciclismo que se lleva a cabo en Jocotepec, donde logró un total de nueve clasificaciones a la Olimpiada Nacional 2026, tras una sobresaliente actuación en la prueba de ruta.

La actividad arrancó desde temprana hora con la categoría Sub 22, en la que los potosinos protagonizaron una intensa competencia caracterizada por constantes ataques. En esta prueba, consiguieron su boleto Chema Alcocer, Gerardo Prado y Yoshua Emmanuel Ortiz, quienes mostraron fortaleza y estrategia a lo largo del recorrido.

Posteriormente, en la categoría Precadetes Varonil, San Luis Potosí volvió a imponer condiciones con la clasificación de Daniel Prado, Emmanuel Barrera y Alejandro Ortiz, quienes se mantuvieron en el pelotón principal y marcaron el ritmo de carrera en distintos momentos.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la categoría Cadetes Femenil, donde las ciclistas potosinas también brillaron al asegurar su clasificación. Jimena Méndez Sánchez, Margarita González y Georgina Posadas lograron su pase tras mantenerse competitivas dentro del pelotón y destacar especialmente en los tramos de ascenso. Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue el dominio del equipo Posadas, que aportó cinco de las nueve clasificaciones obtenidas por la delegación. Además, resaltó la participación de dos pares de hermanos, los Prado y los Ortiz, quienes consiguieron su boleto a la máxima justa nacional juvenil.

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