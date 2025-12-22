logo pulso
Domínguez será jugador del León

El extremo mexicano deja al Toluca y se reencontrará con Nacho Ambriz

Por Agencias

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Domínguez será jugador del León

El Club León tiene nuevo refuerzo para el Clausura 2026. El extremo mexicano Juan Pablo Domínguez será jugador de la Fiera tras alcanzarse un acuerdo con Toluca para la compra definitiva de su pase. Ambos clubes ya cruzan documentos y, una vez completado el trámite, el futbolista firmará su contrato y se incorporará a la pretemporada bajo las órdenes de Nacho Ambriz.

Domínguez, de 27 años y nacido en Ecatepec, Estado de México, llega tras ser campeón con Toluca en el Apertura 2025, aunque sin lograr consolidarse como titular indiscutible. En ese torneo disputó 17 partidos entre Liga y Liguilla, con un gol y una asistencia.

El atacante ya conoce el estilo de trabajo de Nacho Ambriz, con quien coincidió en Toluca entre 2022 y 2023, etapa en la que mostró su mejor versión. La directiva del León confía en que el técnico pueda potenciar su rendimiento y aprovechar su velocidad y desequilibrio por la banda derecha.

En total, Domínguez acumuló 95 partidos, 11 goles y 7 asistencias con los Diablos Rojos. Antes de su paso por Toluca, militó en Atlante de la Liga de Expansión y en Necaxa, donde comenzó a destacar por su capacidad ofensiva.

El fichaje de Domínguez se suma al proceso de reconstrucción del León, que busca revancha tras un 2025 complicado y un penúltimo lugar en el Apertura. El club pretende recuperar protagonismo en la Liga MX y fortalecer su ataque, una de las zonas más débiles del torneo anterior.

El nuevo refuerzo se integrará en los próximos días a la pretemporada esmeralda, con la mira puesta en el debut del León el sábado 10 de enero ante Cruz Azul en el Estadio León.

