¿Dónde, cuándo ver y posibles alineaciones de la eLIGA MX?

El balón volverá a rodar, de forma virtual. "Este viernes dará comienzo la eLIGA MX, un formato virtual, una réplica del torneo Clausura 2020, pero que se llevará a cabo desde de los hogares de los protagonistas de cada equipo del balompié nacional.

Es un proyecto único en el mundo", informó la Liga Mx en un comunicado.

JORNADA 1

Necaxa vs Monterrey

Viernes 10 de abril 14:00 horas

TUDN

Cruz Azul vs Atlas

Viernes 10 de abril 15:00 horas

TUDN

Puebla vs América

Viernes 10 de abril 20:00 horas

TV Azteca

Tigres vs San Luis

Sábado 11 de abril 13:00 horas

TUDN

Chivas vs Juárez

Sábado 11 de abril 14:00 horas

Chivas TV

Morelia vs Toluca

Sábado 11 de abril 20:00 horas

TV Azteca

León vs Querétaro

Domingo 12 de abril 14:00 horas

TUDN

Pumas vs Pachuca

Domingo 12 de abril 15:00 horas

TV Azteca

Tijuana vs Santos

Domingo 12 de abril 20:00 horas

TV Azteca