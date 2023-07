¿Dónde nació Santiago Giménez y por qué juega para el Tricolor?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL). - Sin duda alguna, Santiago Giménez es uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad.

El centrodelantero del Feyenoord de los Países Bajos está viviendo su mejor momento futbolístico. "El Bebote", de 22 años, finalizó su primera temporada en Europa con 23 goles y superó por dos la marca que pertenecía a Luis García y Javier Hernández.

Además, conquistó el título de la Eredivisie con el conjunto de Róterdam, que acumulaba cuatro temporadas sin salir campeón.

Durante el año futbolístico, el canterano de Cruz Azul se tuvo que reponer de un duro golpe tras quedar fuera de la lista de los 26 convocados, por Gerardo Martino, para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sin embargo, el fuerte revés no lo desestabilizó por completo y consiguió salir avante para mantener su rendimiento en el mismo nivel.

El hijo de Christian "Chaco" Giménez se continuó ganando sus convocatorias a base de esfuerzo y anotaciones luego de la salida del director técnico argentino del Tricolor.

Recientemente, Santiago Giménez se convirtió en la figura de la Selección Mexicana al conseguir el único tanto en la final de la Copa Oro 2023 ante Panamá.

Con el gol que significó el título de Concacaf, se desató la polémica sobre su nacionalidad, ya que, desde Argentina, se emitieron comentarios sobre el lugar de nacimiento de Santi.

¿Dónde nació Santiago Giménez y por qué juega para la Selección Mexicana? Es que cierto que Argentina es el país natal del "Chaquito", pero llegó a nuestro país con tan solo tres años cuando su padre fue contratado por Veracruz para el Apertura 2004,

Además, el "Chaco" recibió la naturalización en 2013, por lo que, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política, el "Bebote" adquirió la nacionalidad mexicana porque su progenitor es mexicano por naturalización.

Santiago Giménez compartió que se siente "más mexicano que argentino" y tomó la decisión de portar la camiseta de la Selección Mexicana porque su corazón le dijo "que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no se sentía con pertenencia".