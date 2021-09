¿Dónde quedó la inversión que pidió Ricardo Peláez?

Donde ha llegado como presidente, vicepresidente o director deportivo, Ricardo Peláez ha sido apoyado con refuerzos, lo que se refleja obviamente en gran cantidad de dinero salido de las carteras de los dueños o clubes que lo contratan.

Chivas no fue la excepción.

Peláez Linares arribó al Rebaño a finales del 2019 y pidió que le compraran jugadores para regresar al club tapatío a los primeros planos: "Aquí no se va a hablar de crisis, sino de campeonatos", dijo.

Algunos hablan de 30, 40 o hasta 50 millones de inversión para el Guadalajara, la cual ha retribuido en sólo una semifinal y un repechaje, además de dos técnicos cesados. No en títulos.

A pedido del director deportivo, no del técnico en turno, llegaron al equipo: Uriel Antuna, Cristian Calderón, José Juan Vázquez, Jesús Angulo, José Madueña y Alexis Peña.

De estos, en el equipo sólo sobreviven y titulares, que no indiscutibles, Antuna y Angulo.

¿Y los demás?

"El Chicote" Calderón es banca, y es más conocido por sus escándalos que por sus contribuciones al plantel.

José Juan Vázquez se fue del equipo por indisciplina, al igual que Alexis Peña.

José Madueña pasó sin pena ni gloria.

El regreso de JJ Macías no fue la solución.

Además está el tema de la indisciplina, que va desde las salida del "Chicote" a conciertos, los videos de Alexis Vega y Antuna en estado de ebriedad, hasta la acusación de abuso sexual de Dieter Villalpando, que provocó su salida del club junto al "Gallito" y Peña.

¿Dónde quedó la gran inversión que se hizo en Chivas? Ahora sin técnico, Ricardo Peláez ha anunciado una rueda de prensa para dar la cara y hablar de esta nueva crisis que se vive en el Rebaño. No de títulos.