¿Dónde ver a Checo en el GP de Japón 2026?
Checo corre en Suzuka este fin de semana
Sergio Pérez arriba a la tercera fecha de la Fórmula 1 con la intención de continuar terminando las carreras que disputa, en esta ocasión el mexicano está listo para correr en el Gran Premio de Japón 2026.
Ya se llevaron a cabo las primeras dos prácticas libres en el Circuito de Suzuka, donde el mexicano no fue el más veloz, pero tampoco el peor. Durante el primer ensayo, el tapatío se quedó con el puesto 19, uno por encima de su compañero Valtteri Bottas.
Para la segunda sesión, el piloto de Cadillac culminó en el lugar 20 de la clasificación, mientras que Bottas lo superó por dos puestos, terminando en el 18.
Los resultados del mexicano y del finlandés son de esperarse, tanto los que hay en las prácticas como en la clasificación y carrera de cada Gran Premio, ya que la escudería estadounidense continúa desarrollando todos los componentes para evitar mayores desperfectos.
Ahora, el equipo norteamericano busca cosechar un buen desempeño en el circuito de Japón, para así ir paso a paso a la consolidación de su proyecto comandado por "Checo" y Bottas.
Debido a la diferencia de horario entre México y Japón, la afición tricolor debe de aguantar hasta tarde para poder ver al mexicano en acción dentro del trazado de Suzuka.
Viernes 27 de marzo
Práctica 3 | 20:30 horas | F1TV y Sky+
Sábado 28 de marzo
Clasificación | 00:00 horas | F1TV y Sky+
Carrera | 23:00 horas | F1TV y Sky+
*Todos los horarios corresponden a la zona centro de la República Mexicana
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