¿Dónde y a qué hora ver el Atlético de San Luis vs Juárez?

Este viernes comienza la jornada 11 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX con triple cartelera y que, afortunadamente para los amantes del futbol mexicano, dos de esos partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Con el final de la temporada regular cada vez más cerca, los equipos empiezan a jugar bajo la obligación de sumar tres puntos para ganarse un lugar dentro de la zona de clasificación.

Habrá dos partidos a la misma hora. El primero de ellos será el duelo entre el Atlético de San Luis y los Bravos de Juárez y el otro será Tigres contra Querétaro en el Volcán, en lo que será el primer partido de Guido Pizarro como director técnico de los felinos.

Más tarde, los Pumas de Efraín Juárez visitarán al Puebla en el estadio Cuauhtémoc con el objetivo de ganar para acercarse a los puestos de clasificación vía play-in.

A continuación, les presentamos a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este viernes 7 de marzo.

¿Cuándo y dónde ver los juegos?

Atlético de San Luis vs Juárez

Hora: 19:00 horas

Transmisión: ESPN

Tigres vs Querétaro

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TV Azteca

Puebla vs Pumas

Hora: 21:00 horas

Transmisión: TV Azteca