¿Dónde y cuándo ver la Jornada 13 del Clausura 2022?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- La Jornada 13 del Clausura 2022 tendrá la duración de cinco días, se realizará del jueves 7 al lunes 11 de abril.

Uno de los duelos que en la cartelera lucen atractivos son el Monterrey vs Santos, por la rivalidad que se ha generado en el norte del país.

La importancia de sumar puntos en el tercera parte del Clausura 2022 para equipos como Chivas, América y Pumas, si es que quieren acceder a la reclasificación del campeonato.

Mientras que el líder del torneo, Tigres, visita a Querétaro.

Jueves 7 de abril

Atlas vs Necaxa

21:00 horas / Afizzionados



Viernes 8 de abril

Puebla vs Pumas

19:00 horas / Azteca 7

Mazatlán vs Cruz Azul

21:00 horas / Azteca 7, ESPN



Sábado 9 de abril

Atlético de San Luis vs León

17:00 horas / ESPN

Toluca vs Chivas

19:00 horas / Afizzionados

Monterrey vs Santos

19:06 horas / FOX Sports 2

América vs Juárez

21:00 horas / Canal 5, TUDN



Domingo 10 de abril

Querétaro vs Tigres

19:00 horas / FOX Sports 2

Lunes 11 de abril

Pachuca vs Xolos

21:00 horas / Claro Sports, Marca Claro (Youtube), FOX Sports 2.