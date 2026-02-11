Donovan Carrillo clasifica a la final

México.- Cumplió su objetivo. Donovan Carrillo, el patinador artístico mexicano, alcanzó la final del programa corto en su debut en Milán-Cortina 2026, consolidando el sueño que lo llevó hasta tierras italianas.

Con una rutina llena de carácter y elegancia, el jalisciense sumó 75.56 unidades, dejando atrás la penalización de un punto por un error técnico y asegurando su presencia en el programa largo.

Su actuación no solo marcó un hito personal, sino que también reafirmó su papel como pionero del patinaje artístico en México, abriendo paso a nuevas aspiraciones en la pista de hielo olímpica.

CARRILLO BRILLA EN DEBUT EN JO DE INVIERNO EN MILÁN-CORTINA

Con un largo suspiro, la mirada fija en las gradas y una sonrisa que reflejaba ilusión, Donovan Carrillo abrió su participación en el programa corto de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El patinador azteca, quien cumplía el sueño de volver a la máxima justa tras su debut en Beijing 2022, cargó sobre sus hombros el reto de ser el único representante hispanoamericano en la pista italiana, con la meta clara de ubicarse entre los mejores 24 y acceder al programa libre.

El tapatío, visiblemente nervioso, inició su rutina con giros precisos y desplazamientos que recorrieron gran parte del hielo, mostrando tanto la tensión del momento como la pasión que lo impulsa a seguir escribiendo historia para México.

Con cada movimiento sobre el hielo, Carrillo recibió el respaldo de los aficionados mexicanos, quienes en gran número lo alentaron durante su turno.

Donovan, que alcanzó gran altura en sus saltos, tuvo un pequeño problema al casi caer en uno de los movimientos, pero logró reponerse y cerró con una puntuación de 75.56 unidades.

Al finalizar y ver el gran apoyo, Carrillo aprovechó el momento para mandar un mensaje a México: "Los sueños se hacen realidad", mencionó tras su actuación.