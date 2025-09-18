Donovan Carrillo vuelve a la competencia en busca de su pase olímpico
El patinador tapatío Donovan Carrillo retoma la competencia con miras a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de un merecido descanso, Donovan Carrillo volverá a la actividad con miras a conseguir su boleto para los próximos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.
El tapatío, quien con muchos éxitos se ha convertido en el rostro de su deporte, no quita el dedo del renglón y ahora se encuentra en la etapa final de su preparación para participar en el Clasificatorio de Patinaje Artístico ISU Skate to Milano 2025.
Carrillo, quien ha hecho historia en diferentes partes del planeta y ha llevado un poco de la cultura mexicana a las pistas, intentará quedarse con uno de los 17 boletos que entrega el certamen en tierras chinas.
El debut de Carrillo —quien ha compartido que utilizará en sus pruebas un popurrí de Elvis Presley, iniciando con "A Mi Manera"— será el próximo 19 de septiembre a las 20:00 horas en el programa corto, y el sábado 20 de septiembre a las 23:45 horas, en la categoría libre.
La clave para que el mexicano se sume a la delegación tendrá que ver con su posición final, ya que deberá ubicarse entre los primeros cinco puestos.
