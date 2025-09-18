logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Donovan Carrillo vuelve a la competencia en busca de su pase olímpico

El patinador tapatío Donovan Carrillo retoma la competencia con miras a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 07:49 p.m.
A
Donovan Carrillo vuelve a la competencia en busca de su pase olímpico

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de un merecido descanso, Donovan Carrillo volverá a la actividad con miras a conseguir su boleto para los próximos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

El tapatío, quien con muchos éxitos se ha convertido en el rostro de su deporte, no quita el dedo del renglón y ahora se encuentra en la etapa final de su preparación para participar en el Clasificatorio de Patinaje Artístico ISU Skate to Milano 2025.

Carrillo, quien ha hecho historia en diferentes partes del planeta y ha llevado un poco de la cultura mexicana a las pistas, intentará quedarse con uno de los 17 boletos que entrega el certamen en tierras chinas.

El debut de Carrillo —quien ha compartido que utilizará en sus pruebas un popurrí de Elvis Presley, iniciando con "A Mi Manera"— será el próximo 19 de septiembre a las 20:00 horas en el programa corto, y el sábado 20 de septiembre a las 23:45 horas, en la categoría libre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La clave para que el mexicano se sume a la delegación tendrá que ver con su posición final, ya que deberá ubicarse entre los primeros cinco puestos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donovan Carrillo vuelve a la competencia en busca de su pase olímpico
Donovan Carrillo vuelve a la competencia en busca de su pase olímpico

Donovan Carrillo vuelve a la competencia en busca de su pase olímpico

SLP

El Universal

El patinador tapatío Donovan Carrillo retoma la competencia con miras a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

Kimi Antonelli busca redimirse tras críticas de Toto Wolff
Kimi Antonelli busca redimirse tras críticas de Toto Wolff

Kimi Antonelli busca redimirse tras críticas de Toto Wolff

SLP

AP

El piloto italiano se prepara para demostrar su valía en el Gran Premio de Azerbaiyán tras críticas de Wolff.

Barcelona y City sacan victorias en inicio de la UCL
Barcelona y City sacan victorias en inicio de la UCL

Barcelona y City sacan victorias en inicio de la UCL

SLP

EFE

El guion del choque quedó claro desde el inicio con los de Pep Guardiola

Lionel Messi extenderá contrato con Inter Miami hasta 2026
Lionel Messi extenderá contrato con Inter Miami hasta 2026

Lionel Messi extenderá contrato con Inter Miami hasta 2026

SLP

AP

Lionel Messi se mantendrá en Inter Miami al menos hasta 2026, según fuentes cercanas a las negociaciones. Conoce todos los detalles aquí.