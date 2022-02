Donovan Carrillo ya entrena previo a su debut olímpico en Beijing

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, ya realiza algunos ejercicios en la pista de hielo previo a su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

A través de Twitter el Comité Olímpico Mexicano (COM) compartió un video donde se observa al joven de 22 años patinando y haciendo algunos movimientos de su rutina.

Donovan en cierta parte de la pista aceleró, después giró e incluso realizó un Triple Axel (giros en el aire).

Carrillo desfiló este viernes 4 de febrero por la mañana, junto con la delegación mexicana en el estadio nacional de Pekin, durante la ceremonia de inauguración de Beijing 2022.

El patinador jalisciense competirá en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno el próximo 7 de febrero, en el programa corto tiene una rutina con el ritmo de Carlos Santana.

Si Donovan avanza a la siguiente fase, volverá a la pista el 9 de febrero en el programa libre, donde tiene una rutina preparada con la canción "Perhaps, perhaps, perhaps" de Carlos Rivera y Daniel Bouventura; "Sway" de Dean Martin y "María" de Ricky Martín.