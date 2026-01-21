logo pulso
Doriane Pin, la mujer piloto que puede tomar un lugar en la Fórmula 1

Doriane Pin, ganadora del F1 La Academia, se abre paso en Mercedes con miras a la Fórmula 1.

Por El Universal

Enero 21, 2026 07:36 p.m.
Doriane Pin, la mujer piloto que puede tomar un lugar en la Fórmula 1

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El automovilismo y, sobre todo, la Fórmula 1, es un deporte históricamente dominado por los hombres; sin embargo, hay una mujer que se asoma como una nueva cara revolucionaria: Doriane Pin.

La joven francesa, ganadora del F1 La Academia, es parte del equipo de Mercedes y trabajará con los simuladores de la escudería esta temporada, aunque ella revela que su gran sueño es llegar a correr en el máximo circuito.

Actualmente, los pilotos de Mercedes son George Russell y Kimi Antonelli, pero la joven de 22 años podría tomar uno de esos lugares en el futuro.

"Estoy muy orgullosa y agradecida de asumir el rol de piloto de desarrollo en el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1", declaró en una entrevista recogida por AutoHebdo.

En toda la historia de la Fórmula 1 solamente dos mujeres han competido en el Gran Circo.

La primera fue Maria Teresa De Filippis, piloto italiana que manejó el Maserati 250F y un Porsche. Histórica, llegó a revelar que recibió comentarios discriminatorios como el del director del Gran Premio de Francia de 1958, quien le dijo: "el único casco que una mujer debía usar era el de la peluquería".

Otra piloto fue Lella Lombardi, también italiana, considerada la mejor de todos los tiempos, ya que es la única mujer en sumar puntos en el Mundial tras su actuación en el GP de España de 1975.

