Dos horas separaron a Luis Chávez de llegar al Feyenoord

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- No sólo Julián Araujo se quedó con las ganas de ir a Europa por cuestión de tiempo.

El lateral del LA Galaxy se quedó a minutos de firmar con el Barcelona, aunque el caso está ahora siendo revisado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Algo similar sucedió con Luis Chávez, quien se quedó con las ganas de ir al viejo continente por sólo dos horas.

Armando Martínez, presidente del Pachuca, admitió que el Feyenoord Rotterdam, donde milita Santiago Giménez, estuvo a punto de llevarse al volante, pero su oferta llegó dos horas antes del cierre de registros en Europa.

En entrevista con W Deportes, Martínez mencionó: "Feyenoord vino por Luis Chávez, pero llegaron dos horas antes del cierre de mercado, no iba a dar tiempo de cerrar todo".

Luis Chávez fue de lo poco rescatable que tuvo la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El volante de los Tuzos anotó el segundo gol en el triunfo ante Arabia saudita, 2-1, que al final no alcanzó para clasificar a la siguiente ronda.

El nacido el Cihuatlán hace 27 años, tuvo ofertas de los Rayados del Monterrey, pero decidió no aceptarlas para esperar un buen equipo en Europa.

Hubo rumores de que equipos del futbol alemán, el futbol de España y Países Bajos, hubo ofertas por él, pero ninguna seria.

La estrategia del cuadro hidalguense es que el futbolista salga en el siguiente semestre al Viejo Continente.

Luis Chávez debutó en el cuadro del Tijuana en el 2014 y fue en 2019 cuando pasó al Pachuca fue que comenzó a despuntar.