"Drive to Survive", serie de la F1, dedicará un capítulo al "Checo"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La siguiente semana se estrenará la quinta temporada de "Drive to Survive", la serie de la Fórmula 1 que transmite Netflix. Y para fortuna de los aficionados mexicanos y quienes siguen a "Checo" Pérez, se ha revelado que el piloto de Guadalajara será el protagonista del capítulo cinco.

Luego de que algunos seguidores de la máxima categoría y de la serie no estuvieran tan contentos con la cuarta temporada en la que Sergio tuvo muy pocas apariciones, para este 2023 que retratará lo sucedido en la campaña 2022 de la F1, el volante de Red Bull aparecerá con mayor presencia en imagen.

Se habla que el episodio sobre Pérez contará todo lo que tuvo que pasar para conseguir las victorias del año pasado, sobre todo la de Mónaco. Además, aunque no se sabe si sucederá en ese mismo capítulo, deberá pasar el momento tenso que vivieron el mexicano y el neerlandés luego del Gran Premio de Brasil.