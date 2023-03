DT's de América y Chivas piden a la Liga MX estar más involucrada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La decisión que tomó la jugadora Scarlett Camberos de dejar al América tras acoso y amenazas que sufrió en redes sociales, ha cimbrado a la Liga MX Femenil.

Previo al América vs Chivas de este viernes, el tema ha sonado aún más y los directores técnicos de ambos equipos han manifestado su punto de vista.

"La Liga MX debe estar involucrada y preparada en estos casos. Quiero pensar que sí tienen protocolos para estas situaciones, la verdad lo desconozco, pero espero que sí", declaró Juan Pablo Alfaro, técnico del Guadalajara.

Por su parte, Ángel Villacampa, estratega de las Águilas del América, habló sobre el tema de su exfutbolista, quien era la capitana del cuadro de Coapa.

"El equipo se ha comportado de una manera exquisita, con mucho tacto y cariño con Scarlett... Espero que seamos punta de lanza y que nunca más se repita esta situación", aseveró el timonel español.

No preocupa el invicto en el Guadalajara

Sobre el choque de mañana en el Estadio Azteca, Villacampa comentó que "el merecimiento de verá hasta mañana en el partido, aunque eso no sentencia nada. Nosotros estamos orgullosos porque hemos sido un equipo reconocible en muchos sentidos".

El Rebaño llega invicto al Coloso de Santa Úrsula y en la segunda posición, no obstante, esta situación no obsesiona al bando tapatío en su visita a la Capital.

"No nos enfocamos en el invicto. Nos fijamos en mejorar y que el equipo sea competitivo en todos los sentidos y que tenga su mejor versión, para después pelear por el título. No estamos obsesionados con el primero lugar, ni el invicto", aseguró el exfutbolista del Guadalajara.