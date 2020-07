Dueño de los Raiders no irá al estadio

En un movimiento de solidaria, el dueño de los Raiders, ahora de Las Vegas, Marrk Davis dio a conocer que si los aficionados del equipo no tendrán acceso al estadio para los partidos de temporada, él tampoco lo hará.

Los Raiders disputarán su primera campaña en Las Vegas, pero la pandemia del coronavirus está frenando los planes de la temporada con gente en las tribunas.

"No iré si los fanáticos no pueden ir, y como se ve ahora no habrá fanáticos en nuestros juegos", dijo Davis a TheAthletic.com.

Davis también deja en claro que un acuerdo de capacidad parcial no funcionará en el nuevo estadio del equipo.

"Es todo o nada para mí", dijo Davis. "O todos los fanáticos estarán allí o ninguno. . . . No puedo decirle a un fanático que no pueden ir al juego inaugural en un estadio que ayudaron a construir a través de sus impuestos. No les diré que no pueden ir, pero el resto de estos tipos sí. . . y, por cierto, no te preocupes porque podremos anunciar en tus asientos".

Davis votó en contra del uso de lonas en las primeras ocho filas de asientos esta temporada, el único propietario que se opuso al esfuerzo de crear un amortiguador entre el público en general y los jugadores. Como mínimo, entonces, tendrá que desplazar a esos fanáticos, si el estadio de alguna manera está lleno.