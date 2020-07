Dueño de Redskins habla tras acusaciones de acoso sexual en el equipo

El propietario de los Redskins de Washington, Dan Snyder, se comprometió a "cambiar la cultura del equipo", tras las acusaciones de 15 mujeres que señalaron a trabajadores y ex trabajadores de la organización de acosar las sexualmente.

"Esta historia ha fortalecido mi compromiso de establecer una nueva cultura y un estándar para nuestro equipo, un proceso que comenzó con la contratación del entrenador Rivera a principios de este año", dijo Snyder en un comunicado de prensa.

El dueño del equipo recalcó la contratación de un bufete de abogados, encabezado por Beth Wilkinson, quien se hará cargo de "hacer una investigación completa e imparcial". También dijo que después de que ésta termine, instaura "nuevas políticas".

La investigación, publicada por The Washington Post el jueves por la tarde, detalla cómo un locutor, director de personal y otros miembros de la organización hacían comentarios inapropiados sobre el cuerpo de colegas de trabajo e incluso hasta de reportera que cubrían al equipo.

Una de ellas declaró que uno de los ex trabajadores del equipo le pellizco su trasero sin su consentimiento.

"El comportamiento descrito en el artículo de ayer del Washington Post no tiene cabida en nuestra franquicia o sociedad", dijo Snyder en la declaración.