Dueño de Steelers duda que Aaron Rodgers se quede

Art Rooney, propietario de los Pittsburgh Steelers, reconoció este miércoles que ve complicado que el quarterback Aaron Rodgers permanezca otra temporada en su equipo debido a la partida del entrenador Mike Tomlin.

"Aaron vino aquí para jugar con Mike, así que probablemente esto afectará su decisión para lo que sigue en su carrera. Estoy seguro de que la posición de quarterback será una parte importante a consolidar en esta nueva etapa", afirmó el dueño del equipo.

El pasado domingo, luego de la eliminación de Pittsburgh ante Texans en la ronda de comodines, Rodgers, veterano de 42 años con 21 temporadas en la liga, aseguró que se tomaría un tiempo antes de decidir si regresaba para la temporada de 2026.

El mariscal de campo, quien vivió su primera campaña en Pittsburgh, también elogió la capacidad de Mike Tomlin para mantener a los Steelers en un alto nivel competitivo durante 19 campañas sin marca perdedora.

"Mike ha tenido más éxito que nadie en los últimos 20 años en la liga, eso te dice que tienes a la persona indicada que ha instaurado la cultura adecuada a esta gran organización. Por eso no piensas en hacer un cambio", elogió Rodgers al entrenador.

El martes pasado, de manera sorpresiva, Tomlin dejó el puesto de 'coach' en los Steelers, situación que el propietario aceptó complicará mantener al cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada en el equipo.

Este miércoles Rooney señaló que enfocara el futuro de la posición de pasador en Mason Rudolph y el novato Will Howard.

El propietario de los Steelers también habló del nuevo rumbo que tomará su equipo luego de casi dos décadas bajo la dirección de Tomlin.

"El proceso nos llevará algunas semanas, no hay candidatos internos en este momento. Omar y yo lideraremos la búsqueda. Estamos emocionados por comenzar el siguiente capítulo en la era de los Steelers", dijo Rooney sobre el apoyo que tendrá de Omar Khan, gerente general de la franquicia.

El directivo subrayó las cualidades que buscarán en el nuevo entrenador.

"Hay muchos factores que influyen en el éxito de un entrenador principal. Lo más importante es el liderazgo y la confianza para estar al frente en el día tras día, captar la atención del equipo y motivarlo para trabajar. Eso es lo más importante", explicó.

Art Rooney señaló que los Steelers conservan los derechos de Mike Tomlin, que tenía contrato hasta 2027. Si un equipo desea contratarlo deberá negociar con ellos, aunque puntualizó que Tomlin dijo que se tomará un año sabático.