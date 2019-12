Dueño del América destaca grandeza del equipo y agradece a su afición

Tras la derrota del América en la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, Emilio Azcárraga Jean, dueño del equipo, resaltó la grandeza de las Águilas y agradeció el apoyo de los aficionados. A través de un mensaje que publicó el equipo azulcrema en sus redes sociales y firmado por Azcárraga Jean, el empresario destacó lo hecho por el club en el semestre. "Primero, gracias al América, desde la presidencia, cuerpo técnico y jugadores, la forma de superar las adversidades de este equipo en el torneo es un ejemplo para todos", subrayó al inicio de su mensaje. De manera particular habló de los seguidores que apoyaron en todo momento al equipo durante el certamen, ya sea en calidad de local o de visita, y en el partido de "vuelta" de la final ante Monterrey. "Gracias a la afición americanista que siempre apoya al equipo, tanto en el estadio como desde casa", además de desearles lo mejor en el año por iniciar. Además, Azcárraga no se olvidó de los rivales del equipo, a los que reconoció, pues con su trabajo impulsan al cuadro capitalino y aseguró es "el más grande". "El América es el más grande gracias a los retos que le imponen sus rivales, los reconozco a todos ellos por cómo empujan a nuestro equipo a ser mejor", para concluir con la frase "¡Al América no le vas, del América eres!" Luego de perder en penales ante Rayados la víspera en el Estadio Azteca, el directivo reconoció el juego de su rival y lo felicitó por su coronación, además de confirmar que Miguel Herrera seguirá como técnico del club.