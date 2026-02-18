logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dupla japonesa eclipsa a ´Blade Angels´ de E.U.

Por AP

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Dupla japonesa eclipsa a ´Blade Angels´ de E.U.

CORTINA D´AMPEZZO.- Ami Nakai y su compañera japonesa Kaori Sakamoto superaron a Alysa Liu y al resto de las "Blade Angels" de Estados Unidos el martes para tomar la delantera tras el programa corto en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Nakai aprovechó su comienzo con un triple axel para lograr un récord personal de 78,71 puntos, mientras que Sakamoto quedó justo detrás con 77,23 al buscar prácticamente la única medalla de oro que aún le falta ganar. Liu fue tercera con 76,59, manteniéndose al alcance del escalón más alto del podio.

Las cosas no salieron tan bien para el resto del equipo estadounidense.

Isabeau Levito se complicó en su secuencia de pasos y terminó octava con 70,84 puntos, mientras que Amber Glenn, tricampeona vigente de su país probablemente vio esfumarse sus esperanzas de medalla al duplicar un triple loop, lo que hizo que el salto fuera inválido y no valiera puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Glenn, quien se esforzó por contener las lágrimas al salir del hielo, estaba en el 13er lugar con 67,39 puntos.

Mone Chiba le dio a Japón tres mujeres capaces de copar el podio el jueves, cuando la actividad del patinaje artístico en los Juegos de Invierno concluya con el programa libre. Sumó 74 puntos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Jessica Pegula encabezará panel para cambios en calendario tenis
    Jessica Pegula encabezará panel para cambios en calendario tenis

    Jessica Pegula encabezará panel para cambios en calendario tenis

    SLP

    AP

    La WTA busca soluciones para la temporada larga y el agotamiento de las jugadoras mediante un consejo liderado por Pegula.

    Selección anuncia partidos de preparación para Mundial 2026
    Selección anuncia partidos de preparación para Mundial 2026

    Selección anuncia partidos de preparación para Mundial 2026

    SLP

    AP

    El estadio Azteca será reinaugurado el 28 de marzo con un partido contra Portugal.

    Amber Glenn recibe video de Madonna antes de su rutina olímpica
    Amber Glenn recibe video de Madonna antes de su rutina olímpica

    Amber Glenn recibe video de Madonna antes de su rutina olímpica

    SLP

    AP

    Madonna elogió la actuación de Amber Glenn y le deseó suerte en la competencia individual de patinaje artístico.

    Radiodifusora suiza retira clip tras comentario sobre bobsleigh israelí
    Radiodifusora suiza retira clip tras comentario sobre bobsleigh israelí

    Radiodifusora suiza retira clip tras comentario sobre bobsleigh israelí

    SLP

    AP

    El periodista mencionó publicaciones de AJ Edelman y normas del COI, lo que generó reacciones y la eliminación del contenido en el sitio web.