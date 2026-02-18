Dupla japonesa eclipsa a ´Blade Angels´ de E.U.

CORTINA D´AMPEZZO.- Ami Nakai y su compañera japonesa Kaori Sakamoto superaron a Alysa Liu y al resto de las "Blade Angels" de Estados Unidos el martes para tomar la delantera tras el programa corto en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Nakai aprovechó su comienzo con un triple axel para lograr un récord personal de 78,71 puntos, mientras que Sakamoto quedó justo detrás con 77,23 al buscar prácticamente la única medalla de oro que aún le falta ganar. Liu fue tercera con 76,59, manteniéndose al alcance del escalón más alto del podio.

Las cosas no salieron tan bien para el resto del equipo estadounidense.

Isabeau Levito se complicó en su secuencia de pasos y terminó octava con 70,84 puntos, mientras que Amber Glenn, tricampeona vigente de su país probablemente vio esfumarse sus esperanzas de medalla al duplicar un triple loop, lo que hizo que el salto fuera inválido y no valiera puntos.

Glenn, quien se esforzó por contener las lágrimas al salir del hielo, estaba en el 13er lugar con 67,39 puntos.

Mone Chiba le dio a Japón tres mujeres capaces de copar el podio el jueves, cuando la actividad del patinaje artístico en los Juegos de Invierno concluya con el programa libre. Sumó 74 puntos.