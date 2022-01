Dybala y McKennie dan triunfo a Juventus

MILÁN.- Hubo una historia de dos celebraciones en Turín, donde la Juventus superó 2-0 al Udinese, que está en peligro de descenso, en un encuentro sabatino de la Serie A.

Weston McKennie aseguró el triunfo a 11 minutos del final y el estadounidense —aficionado a Harry Potter, celebró realizando su usual movimiento como si portara una varita mágica.

Fue un contraste con la falta de celebración por parte de Paulo Dybala cuando anotó el primer tanto en la primera mitad El delantero argentino, que se encuentra en conversaciones para extender su contrato, volteó más bien a ver hacia la suite de los directivos.

"Invité a un amigo y no podía encontrarlo", dijo Dybala, a quien le preguntaron si cree que la gente se lo creerá. "No lo sé, depende de ustedes... hay muchas historias, muchas cosas han ocurrido, prefiero no hablar".

La Juventus alcanzó en puntos al Atlanta, que es cuarto pero ha disputado dos encuentros menos que los Biaconeri. Udinese se mantiene a cuatro puntos del descenso.

El equipo de Massimiliano Allegri buscaba recuperarse de la derrota ante el Inter de Milán en la Supercopa de Italia a media semana.

Tomó la ventaja a los 19 minutos. Arthur encontró a Moise Kean, quien asistió a Dybala.

El sudamericano tuvo oportunidad de conseguir un doblete en la segunda mitad, cuando recibió un pase de McKennie. Sin embargo, Dybala disparó demasiado abierto.