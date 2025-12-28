Eagles frenan a Bills y definen el Este de la AFC

Los Philadelphia Eagles derrotaron este domingo 12-13 a los Buffalo Bills, resultado que frenó a Buffalo en su pelea por la cima del Este de la Conferencia Americana y entregó el título divisional a los New England Patriots.

Con la derrota, los Bills quedaron con marca de 11 triunfos y cinco derrotas, mientras que los Patriots aseguraron el Este con récord de 13-3. Los Eagles, campeones del Este de la Conferencia Nacional, también suman 11 victorias y cinco descalabros.

La defensiva de Philadelphia fue determinante durante los primeros tres cuartos, al neutralizar por completo el ataque de Buffalo y capturar en cinco ocasiones a Josh Allen, ante la frustración de los aficionados en el Highmark Stadium.

Los Eagles tomaron ventaja tras un balón suelto provocado por Jihaad Campbell, que derivó en un envío de Jalen Hurts a Dallas Goedert, además de dos goles de campo, para colocarse arriba 0-13.

En el último periodo, a cinco minutos del final, los Bills rompieron el cero con un acarreo de Josh Allen, aunque fallaron el punto extra. En la última jugada, Allen sumó su segundo touchdown terrestre para acercarse 12-13, pero Buffalo falló la conversión de dos puntos y cargó con la derrota.

En otro duelo entre los equipos con peor récord de la liga, los New York Giants vencieron 10-34 a los Las Vegas Raiders, resultado que deja a los Raiders con dos triunfos y 14 derrotas, perfilándose para terminar con la peor marca de la NFL y asegurar la primera selección del Draft 2026.

Los Giants, con tres ganados y 13 perdidos, tienen la segunda peor marca de la liga. En ese partido, Jaxson Dartdestacó con dos anotaciones por tierra.

Más tarde, los San Francisco 49ers recibirán a los Chicago Bears, mientras que la semana 17 cerrará este lunes con la visita de los Los Angeles Rams a los Atlanta Falcons.