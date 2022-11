Ebrard reporta cero mexicanos detenidos en Qatar tras pelea

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se viralizaran videos en los que se observa cómo aficionados de la Selección Mexicana pelean con la porra de Argentina, antes de iniciar el partido en Qatar, el canciller Marcelo Ebrard informó que hasta el momento no hay mexicanos detenidos durante el mundial de futbol.

"Me reporta el gobierno de Qatar que no ha habido ningún mexicano detenido durante el mundial de fútbol en curso. Bien!!", destacó el secretario de Relaciones Exteriores en redes sociales.

El conflicto se dio previo a iniciar el partido México-Argentina. En algunos de los videos se percibe que un hombre de la porra argentina le quita la bandera mexicana a un aficionado y comienza la inconformidad entre los seguidores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha brindado información sobre la atención consular para los mexicanos en Qatar.