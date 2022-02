Echan a Zverev de Acapulco

ACAPULCO.- El alemán Alexander Zverev, tercero en el escalafón mundial, fue expulsado del Abierto Mexicano de Tenis por golpear violentamente con su raqueta la silla del juez momentos después de perder un partido de dobles.

El incidente ocurrió tras la derrota de la pareja formada por Zverev y el brasileño Marcelo Melo por 6-2, 4-6, 10-6 frente al dúo del británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara el martes en la noche en Acapulco.

Zverev golpeó el puesto del juez de silla Alessandro Germani en tres ocasiones, se sentó un instante y regresó para gritarle que había "destruido todo el (improperio) partido". Acto seguido, volvió a dar un golpe con la raqueta contra la silla, mientras el juez bajaba. En un momento dado, Germani apartó sus pies por temor a ser alcanzado por los raquetazos.

Minutos antes, Zverev había recibido una amonestación por gritar e insultar en protesta por un golpe que fue dado por bueno y propició un punto de partido. Glasspool selló la victoria de su dupla con un saque directo.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco", anunció el torneo en Twitter en la madrugada del miércoles.

Zverev se expresó arrepentido mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi arrebato contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo", dijo el alemán de 24 años. "No debió haber ocurrido y no hay excusa".

"Quiero disculparme con mis seguidores, con el torneo y con el deporte que amo. Me tomaré los próximos días para reflexionar — tanto sobre mis actos así como para asegurarme de que nunca se repita algo así. Lamento haberles decepcionado", añadió.

Zverev era el campeón defensor del torneo masculino. La web de la ATP da a su rival en segunda ronda, el también alemán Peter Gojowczyk, la victoria en ese choque.

Ante los abucheos de la grada, Zverev le dio la golpeada raqueta a un niño en la primera fila.

Zverev disputaba el torneo mexicano por quinta vez en su carrera. Se coronó campeón el año pasado tras vencer a Stefanos Tsitsipas en la final.