Edgar Méndez podría quedarse en Cruz Azul

Como hace tiempo no, Edgar Méndez ha vuelto a sonreír en La Noria. Lo que no está claro es el motivo.

EL UNIVERSAL Deportes pudo saber que el atacante español anhela salir del Cruz Azul, y, en un inicio, el deseo era mutuo.

Pero las cosas han cambiado, al menos por parte de La Máquina, que ha comenzado a entablar pláticas con el jugador y su representante, para convencerlos de quedarse, luego de que se cayera el fichaje de Paulinho Boia, quien sería su remplazo.

Algunas fuentes indican que el ibérico ha estado en contacto con gente del Deportivo Alavés, conjunto al que tiene como prioridad entre sus posibles destinos.

Además, ha trascendido que Paco Jémez, responsable de su fichaje con los cementeros, lo quiere en el Rayo Vallecano, aunque esa opción ya habría sido descartada por un desacuerdo sobre su sueldo.

A un día de que cierre el mercado de fichajes de la Liga MX, Méndez ha vuelto a notarse animado. Podría deberse a que ha vivido su último entrenamiento como celeste o a que logró que un club que parecía haberlo desechado le ruegue que no se vaya.