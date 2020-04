Edson Álvarez da emotivo mensaje a Ricardo La Volpe tras su retiro

Edson Álvarez le dedicó unas palabras a quien hoy es parte responsable de que viva su sueño de jugar en Europa, con el Ajax de Holanda.

Al enterarse de que Ricardo La Volpe cerrará su ciclo como director técnico, para mejor dedicarse a un puesto administrativo, Álvarez compartió:

"No tengo palabras para terminar de agradecer toda la confianza que tuvo en mí, gracias por todo lo enseñado. Le deseo mucho éxito en esta nueva etapa de su vida", fue la reacción del defensor mexicano.

Cabe recordar que La Volpe es el responsable de haber debutado a Edson Álvarez en Primera División, durante el Apertura 2016. El originario de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, no tardó en consolidarse y de robarse la atención de clubes del Viejo Continente, como el del Ajax, que desembolsó poco más de 10 millones de dólares por él.

Y La Volpe no tardó en responder a la publicación de su expupilo, en Twitter.

"Gracias Edson", fue lo que manifestó "el Bigotón", quien también ayudó a catapultar al volante Diego Lainez -actualmente con el Real Betis en España-, dentro del Nido de Coapa.