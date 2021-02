Edson Álvarez prefiere a Raúl Jiménez por encima de "Chicharito"

Crecieron juntos en las fuerzas básicas del América, por lo que Édson Álvarez conoce perfectamente los alcances de Raúl Jiménez.

En una entrevista con el sitio oficial del Ajax, el volante del conjunto neerlandés asegura que —si tuviera que elegir entre el actual delantero del Wolverhampton y Javier Hernández— se quedaba con el que permanece en el futbol europeo.

"[Es mejor] Raúl Jiménez, porque ahora mismo atraviesa un mejor momento, sólo por eso, pero sé que el 'Chicharito' ha sido un histórico para México; sin embargo, ahora mismo me quedo con Raúl", afirma el espigado futbolista.

"Es un amigo muy cercano, hablé con su novia para preguntarle por él, porque no quiero molestarlo mucho, pero ella me dice que todo está bien; entonces, por ahora estoy tranquilo".

Álvarez espera que Jiménez se recupere pronto de la intervención quirúrgica a la que fue sometido tras fracturarse el cráneo y vuelva a mostrar toda su capacidad, tanto con los Wolves como con el Tricolor.

En el aspecto personal, Édson —mucho más adaptado a los Países Bajos— confiesa que Rafael Márquez siempre ha sido un ejemplo a seguir.

"En la vida, mi padre es mi ejemplo, y futbolísticamente, me gusta mucho la carrera que hizo Rafael Márquez, porque jugó mucho tiempo en Barcelona en la época, para mí, de las mejores en ese club, y siempre estuvo compitiendo y ganando", recuerda el canterano azulcrema.

"Su carrera es una gran inspiración para mí". Y desea emularla, por lo que el primer paso es consolidarse en el Ajax.