Edson Álvarez se enfermó y se perdería el duelo de Champions League

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El Ajax derrotó 3-2 al Cambuur en la jornada 26 Eredivisie, sin embargo, para este compromiso mexicano Edson Álvarez no estuvo ni en la banca.

El zaguero mexicano de último momento quedó fuera de la convocatoria del técnico Erik Ten Hag por una cuestión de salud.

Ten Hag no detalló que enfermedad dejó sin jugar a Álvarez, aunque al ser cuestionado si se trataba de Covid-19, no dio una respuesta en concreto, sólo sonrió, así lo informó el portal NOS (Nederlandse Omroep Stichting).

Si Edson Álvarez se contagió de coronavirus se perdería el partido del próximo martes de la Champions League.

El Ajax recibe en el Johan Cruyff Arena al Benfica, en el resultado global se encuentran empatados a dos.